Хто і як бореться з браконьєрами на Київському водосховищі

Вже за тиждень на водоймах закінчиться пора нересту і рибалки зможуть безперешкодно ловити рибу з човнів. Утім охочих порибалити в заборонений період достатньо. Знімальна група 24 Каналу вирушила на нічне чергування разом з, так званим, рибним патрулем, який почав працювати на водоймах України близько року тому.

Близько опівночі інспектори спускають катери на воду. За 40 хвилин разом з журналістами вони підплили до островів посеред Київського водосховища. Інспектори продивляються місцевість в тепловізор.

Далі патруль піднімається вверх по течії Дніпра. Зовсім поруч Білорусь. Близько пів на п'яту ранку патруль помічає порушників.

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В нерест рибалити з човна суворо заборонено. Рибалки не заперечують – порушили. Готові сплатити штраф – 170 гривень. Та все ж намагаються виправдати свої дії.

Інспектори рухаються далі. Назустріч, ще один човен з мотором. Хоч в ньому і є рибальське знаряддя, та власники переконують – рибу ловити не збирались. Та адмінштрафу не уникнути – в нерест можна виходити човном в акваторію тільки на веслах.

В інспекторів є інформація, що в цій місцевості активно в нерест триває промисловий вилов. За допомогою риболовецьких суден. Браконьєрів зустріти не вдається. Проте патруль виявляє десяток злодійських сіток. Все це везуть на берег. Частину утилізують, частину відвезуть на склад.

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За майже рік роботи київським патрулем було затримано 165 транспортних засоби та вилучено більше півтори тисячі незаконних знарядь лову. Сума завданих рибному господарству збитків склала близько двох мільйонів гривень.