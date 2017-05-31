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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хто і як обкрадає українців: топ найбільших афер

Крупним планом 15:17, сьогодні 204 Читать новость на русском

Створюють злочинні організації, привласнюють майно, відмивають злочинні доходи, зловживають владою, отримують хабарі. Майже 90 мільярдів гривень – це збитки, які завдали державі високопосадовці вже після Революції Гідності.

1 місце. 15 мільярдів гривень

Таку суму "викачали" з кишень українців під прикриттям формули "Роттердам+". Йдеться про оборудку із закупівлею вугілля в так званих "ЛДНР".

НАБУ інкримінує зловживання службовим становищем посадовцям НКРЕКП.

Читайте також: "Роттердам+" не діє, але формулу не скасують: що не так з ціною на вугілля для України

2 місце. 12 мільярдів гривень

Стільки втратили українці через незаконне рефінансування керівництвом НБУ семи банків. Мільярди бюджетних коштів розтрачено впродовж 2014-20115 років.

В цей період Нацбанком керували Ігор Соркін, Степан Кубів, Валерія Гонтарєва.

НАБУ проводить досудове розслідування.

Читайте також: НАБУ і САП не дозволили ГПУ закрити справу судді, якого звинувачують в хабарництві

3 місце. 3 мільярди гривень

Стільки було втрачено через махінації з газом. У кримінальних провадженнях фігурують компанії, підконтрольні колишньому нардепу Олександру Онищенку.

Організатор корупційної схеми втік закордон.

4 місце. 2 мільярди гривень

Стільки збитків завдав державі екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Він безпідставно ухвалив рішення про розстрочення податкового боргу для газових підприємств Олександра Онищенка.

Судовий розгляд затагується.

Читайте також: Антикорупційна спецоперація, або Ганебні спроби врятувати дискредитованих корупціонерів

5 місце. 17,28 мільйонів доларів

Стільки втратила Україна через уранову справу екс-нардепа Миколи Мартиненка. Концентрат урану за завищеними цінами продавали держпідприємству "СхідГЗК" через компанію-"прокладку", яку контролює Мартиненко.

Суди тривають. В НАБУ стверджують – підозрюваний Мартиненко може тиснути на суддів.

І це лише злочини, які розслідує НАБУ. За ці кошти в Україні можна було б відремонтувати близько 12 тисяч кілометрів доріг.

Ті справи, які сьогодні відкриті проти ключових корупціонерів в країні – раніше таких справ точно не бачили,
– розповів керівник парламентської фракції "Об’єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Однак досі жоден з високо посадовців не засуджений.

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"Корупція в Україні – вона зверху. Якщо ми знищимо її в парламенті, уряді, Адміністрації Президента, понищити її на місцях буде вже набагато легше", – зазначив народний депутат, фракція "Об’єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

Однак система антикорупційних органів в Україні обірвана. НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують корупційні злочини вищих посадових осіб. Справи спрямовують до судів загальної юрисдикції, які часто є елементами корупційної кругової поруки.

"Є дужа слабка ланка судової влади в країні. Вона залишається залежною від влади та олігархів", – наголосив Олег Березюк.

Топ-корупційні справи зависають у судах. НАБУ скерувало до суду 65 справ. Вироків є лише 16. А у 22 справах розгляд ще навіть не розпочато.

Щоб знищити верхівку корупціонерів країни, потрібен антикорупційний суд.

"Об’єднання "Самопоміч" ще на початку цього року подало до Верховної Ради України законопроект про антикорупційні суди. Однак його розгляд блокують. Документ не вносять у порядок денний парламенту. Відтак депутати не мають можливості ухвалити закон.

"Корумпована частина парламенту у суспільства не хоче створення антикорупційного суду. Він є в парламенті і має бути прийнятий ще на цій сесії", – переконаний Олег Березюк.

"Парламент на чолі зі спікером боїться розглядати наш законопроект. І спікер парламенту робить все, щоб не винести його на голосування", – додає Єгор Соболєв.

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"Об’єднання "Самопоміч" наполягає – обирати суддів мають і незалежні іноземні експерти.

"Самопоміч" пропонує ввести ще один фільтр у вигляді комісії з числа іноземців – визнаних світових юристів-антикорупціонерів,
– розповіла народний депутат України, фракція "Об’єднання "Самопоміч" Тетяна Острікова.

Цю ініціативу вже підтримали країни ЄС, США та Канада. І лише тиск українського суспільства може прискорити створення антикорупційного суду.

Теги: Корупція Політика Роман Насіров Самопоміч Микола Мартиненко НАБУ Олександр Онищенко
Джерело: 24 Канал
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