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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Хто із можновладців нехтує законом і має кілька паспортів

14:21, сьогодні 117 Читать новость на русском

Офіційно в Україні можна мати лише одне громадянство. Проте для можновладців Конституції не існує. Дехто з них є власником декількох паспортів.

В той час, як пересічні українці мріють про безвізовий режим, можновладці виготовляють іноземні паспорти.

До списку тих, хто має подвійне громадянство, потрапив екс-голова Дніпропетровської області та олігарх Ігор Коломойський. Він не приховував від журналістів, що є власником ізраїльського та кіпрського паспортів.

Ізраїльським громадянином виявився міністр палива та енергетики уряду Азарова Едуард Ставицький. Після резонансної справи з'ясувалось, що подвійне громадянство також має відсторонений очільник ДФС Роман Насіров.

Читайте також: Якби депутати вміли писати закони, то і Насірових не було б

За словами юриста Ольги Поєдинок, при отриманні паспорта іншої держави людина все рівно залишається громадянином України. У випадку скоєння злочину, така людина відповідає за всіма законами держави. Держслужбовцям заборонено мати інше громадянство з травня минулого року. Проте це не стає їм на заваді бути громадянином іншої держави.

Автор: Володимир Рунець
Теги: Україна Законодавство Роман Насіров Ігор Коломойський Едуард Ставицький
Джерело: 24 Канал
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