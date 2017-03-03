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Хто може стати наступником Путіна: думка аналітика

15:19, сьогодні 484 Читать новость на русском
Володимир Путін показує непристойний жест
Володимир Путін показує непристойний жест / Фото з відкритих джерел

Якщо Володимир Путін не залишить за собою пост президента Росії "навічно", то його наступником може бути тільки чинний мер Москви Сергій Собянін.

Таку думку висловив російський публіцист, аналітик Володимир Голишев у коментарі "Обозревателю".

"Кому Путін збирається передати владу, або він збирається залишитися на посаді сам – ми точно не знаємо. Я підозрюю, що остаточне рішення ще не прийнято. Путін любить так чинити: він підвішує питання і залишає його у підвішеному стані до останнього моменту. Остаточне рішення приймається тільки у кінці", – вважає блогер.

На думку Голишева, можливими є лише два варіанти – Путін залишається на посаді глави держави, або він передає президентське крісло чинному меру Москви Сергію Собяніну. Інших варіантів не існує.

І в тому, і в іншому випадку Медведєву краще перебувати де-небудь за лаштунками і боятися висунути звідти ніс,
– додав аналітик.

Читайте також: В Кремлі назвали свою версію тем телефонних розмов Порошенка з Путіним

Теги: Політика Володимир Путін Новини Росії
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