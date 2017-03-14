Хто може стати суддею до Вищої ради правосуддя: шокуючі досьє кандидатів

На З’їзді суддів, що відбудеться 14-15 березня, мають дообрати 6 нових членів Вищої ради правосуддя. Та чи всі кандидати варті такої почесної посади?

Вища рада правосуддя – надзвичайно впливовий орган, за нею останнє слово у призначенні суддів. ВРП виносить догани, відсторонює з посад, подає на звільнення суддів і дає згоду на їх арешт. Тож важливо, що у такому органі працювали люди з незаплямованою репутацією.

Нещодавно рух "Чесно. Фільтруй суд" виявив у списку із 44 кандидатів 15 таких, чия доброчесність викликає питання. Втім, декларації ще п’яти претендентів також викликають підозри, передає BIHUS.info.

1. Арсірій Руслан Олександрович, Окружний адміністративний суд м. Києва

Родина судді Арсірія у 2012 році придбала будинок площею 65 квадратних метрів у селищі Іванковичі, що під Києвом. Після реконструкції невеличкий будиночок став великим маєтком із власними капличкою та басейном. До каплички суддя має ще й цілу колекцію ікон. Однак, у декларації Руслана Арсірія будинок фігурує лише як ділянка у розмірі 65 квадратних метрів. Зі слів судді, новий маєток поки ще офіційно не введено в експлуатацію. Але, як розповіли сусіди для програми "Наші гроші", Руслан Арсірій там проживає впродовж останніх декількох років.

Також, як раніше з’ясували журналісти програми "Слідство.інфо", в 2011-2014 роках суддя Арсірій устиг побувати на 12 закордонних курортах. Навіть більше: 15 січня 2013 року Руслан Олександрович, засмагаючи на Ямайці у складі колегії суддів встиг винести рішення у справі каналу ТВі. Принаймі, про це сказано у документах.

Сам Арсірій на запитання журналістів, звідки у нього кошти на численні подорожі, ухилився. Цікаво, що і пересувається суддя на автомобілі Hyundai Sonata, записаному на 73-річного батька.

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2. Первушина Олена Сергіївна, Голосіївський районний суд м. Києва

Суддя Олена Первушина також свого часу була фігурантом розслідування "Наші гроші. Досудилися". Активісти з’ясували, що вона проживає в будинку площею 470 квадратних метрів, оформленому на колишнього чоловіка. Маєток суддя внесла суддя лише в електронну декларацію, а в паперовій у 2014 жодної нерухомості зазначено не було, хоч право власності вона отримала ще у 2010.

Окрім цього, Олена Первушина користується автомобілем Toyota Land Cruiser 200, про який у деклараціях не згадано. Спроба відзняти її на цьому авто для одного з активістів закінчилася звинуваченням у стеженні й обшуками СБУ та військової прокуратури у нього вдома. Сама Первушина пояснити, на якому автомобілі вона пересувається, не може. Одним журналістам суддя зазначала, що це їй знайомі дали покататися, іншим – що машина належить охороні, яку до неї приставили.

3. Ситников Олександр Федотович, суддя у відставці, раніше – Вищий адміністративний суд України

В 2012 році 21-річний син судді купив квартиру площею 95 квадратних метрів. Вартість такої квартри зараз – близько 100 тисяч доларів. Того ж року суддя придбав будинок у садівницькому масиві Вишеньки під Києвом, площа якого у витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно не вказана.

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Попри наявність у родини судді житла в Києві, у 2015 році Ситников приватизував ще й службову квартиру площею 115 квадратних метрів. А рік опісля, у 2016, суддя витратив близько майже мільйон гривень на купівлю автівки Subaru Forester.

Наявність таких коштів на автомобіль частково можна було б пояснити спадщиною у розмірі 455 тисяч гривень, яку суддя отримав у 2015 році. Але сумніви викликає факт, що в порівнянні з паперовою декларацією, де сума спадщини була зазначена як 17,5 тисяч гривень, в електронній вона виросла аж у 26 разів.

4. Солодков Андрій Андрійович, Вищий спеціалізований суд України

Солодков у електронну декларацію додав користування автомобілем Mercedes-Benz ML350, записаного на 78-річну тещу. Право користування виникло ще в 2013 році, проте в паперових деклараціях до 2016 про автомобіль – жодної згадки. Також на тещу оформлений недобудований будинок у Харкові.

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5. Цуркан Михайло Іванович, суддя у відставці, раніше – Вищий адміністративний суд України

Згідно з декларацією, суддя володіє недобудованим будинком площею 270 квадратних метрів у селі Крюківщина під Києвом. У власності дружини перебуває будинок на 300 квадратних метрів у Алушті. В 2014 році суддя витратив близько 20 тисяч доларів за тодішнім курсом на купівлю автомобіля Toyota Camry Hibryd 2010 року випуску. Також він задекларував 430 тисяч гривень готівкою.

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6. Гирич Сергій Васильович, Личаківський районний суд м. Львова

У 2013 році суддя придбав новий Land Rover Freelander. А в 2016 – добудував будинок площею 243 квадратні метри. Маєток знаходиться практично у центрі Львова, всього в п’яти хвилинах ходьби від міської Ратуші. Будинок легко впізнати по буквах "ГС" на воротах, що означають абревіатуру від прізвища та імені судді. До нового будинку Сергій Васильвич придбав і Suzuki Grand Vitara 2016 року випуску.

Важливо: слід зазначити, що після отримання висновку громадських активістів про свою "недоброчесність", суддя на своїй сторінці у Facebook детально пояснив походження майна та надав з десяток підтверджуючих документів.

7. Качан Віктор Якович, суддя у відставці, раніше – Апеляційний суд м. Києва

Раніше "Наші гроші" провели розслідування про чиновників, які нібито купували і продавали люксові автівки за 149 тисяч гривень – якраз під поріг Держфінмоніторингу і тодішнього ліміту розрахунку готівкою. Однією з героїв програми стала дружина судді Лідія Качан. Згідно з декларацією, в 2015 році за таку суму вона продала Mercedes-Benz ML350 2008 р. в. Реальна ціна такої автівки – 20-25 тисяч доларів.

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У Віктора Качана залишилася Toyota Land Cruiser, куплена новою в 2006 році. Також подружжя володіє двома квартирами в Києві площею 72 і 108 квадратних метрів. Останню суддя отримав у якості службового житла, яке приватизував у 2013 році. У декларації кандидата на посаду суддя згадав також недобудований будинок площею 150 квадратних метрів.

8. Лазаренко Анатолій Володимирович, Летичівський районний суд Хмельницької області

Суддя додав до електронної декларації користування автомобілем Toyota Camry, записаним на 75-річного батька. Довіреність була оформлена ще в 2011 році, проте в попередніх деклараціях машини не було. До слова, ціни на нові Toyota Camry коливаються в межах 25-35 тисяч доларів.