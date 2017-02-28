Хто отримує найменше оргазму: результат дослідження

Група дослідників з'ясувала, що гетеросексуальні жінки відчувають оргазм рідше, ніж лесбіянки, бісексуалки, геї і гетеросексуальні чоловіки.
Результати дослідження опубліковані в журналі Archives of Sexual Behaviour, пише BBC.
Так, науковці з Індіанського, Чепменского і Клермонтський університетів проаналізувала дані, які отримали після опитування 52 600 американців.
Вчені з'ясували, що оргазм регулярно відчувають:
65% гетеросексуальних жінок,
66% бісексуальних жінок,
86% лесбіянок,
88% бісексуальних чоловіків,
89% чоловіків-гомосексуалів,
95% гетеросексуальних чоловіків.
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