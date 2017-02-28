02:32
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 23:00: Стрілянина у Чернігові. Ректорський скандал
Випуск новин
01:05, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Хто отримує найменше оргазму: результат дослідження

01:15, сьогодні 739 Читать новость на русском
Кадр із серіалу
Кадр із серіалу "Секс і місто"

Група дослідників з'ясувала, що гетеросексуальні жінки відчувають оргазм рідше, ніж лесбіянки, бісексуалки, геї і гетеросексуальні чоловіки.

Результати дослідження опубліковані в журналі Archives of Sexual Behaviour, пише BBC.

Так, науковці з Індіанського, Чепменского і Клермонтський університетів проаналізувала дані, які отримали після опитування 52 600 американців.

Вчені з'ясували, що оргазм регулярно відчувають:

65% гетеросексуальних жінок,

66% бісексуальних жінок,

86% лесбіянок,

88% бісексуальних чоловіків,

89% чоловіків-гомосексуалів,

95% гетеросексуальних чоловіків.

Читайте також: Вчені з'ясували, які танці є найсексуальнішими

Теги: LifeStyle Здорове життя Секс дослідження
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
27 лютого, 22:25 Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
Аркадий Бабченко 429
Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і
27 лютого, 22:23 Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і "Оскар"
779
Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
27 лютого, 21:01 Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
2147
Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
27 лютого, 20:34 Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
1808
5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
27 лютого, 20:01 5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
Настя Сукач 1494
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук