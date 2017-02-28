Хто отримує найменше оргазму: результат дослідження

0

0

Кадр із серіалу "Секс і місто"

Група дослідників з'ясувала, що гетеросексуальні жінки відчувають оргазм рідше, ніж лесбіянки, бісексуалки, геї і гетеросексуальні чоловіки. Результати дослідження опубліковані в журналі Archives of Sexual Behaviour, пише BBC. Так, науковці з Індіанського, Чепменского і Клермонтський університетів проаналізувала дані, які отримали після опитування 52 600 американців. Вчені з'ясували, що оргазм регулярно відчувають: 65% гетеросексуальних жінок, 66% бісексуальних жінок, 86% лесбіянок, 88% бісексуальних чоловіків, 89% чоловіків-гомосексуалів, 95% гетеросексуальних чоловіків. Читайте також: Вчені з'ясували, які танці є найсексуальнішими

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter