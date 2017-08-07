Хто після Криму: чеченський генерал розповів, куди ще Росія планувала ввести війська

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Росія збиралася ввести свої війська у Крим ще у 90-х роках, відразу після Першої чеченської війни, а також Кремль планував окупацію колишніх радянських республік.
Про це говорив убитий чеченський генерал і політик Джохар Дудаєв ще у 1995 році в невідомому раніше інтерв'ю, опублікованому на YouTube.
Перший президент республіки Ічкерія Джохар Дудаєв ще у 1995 році заявляв про плани Кремля захопити Крим. І ось через майже 20 років це таки сталося.
Закінчувалася кампанія у Чечні, і всі ці війська повинні були перейти до Криму. У росіян також є плани на окупацію Естонії, Латвії, Литви, Киргизстану та Казахстану,
– казав Дудаєв.
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"Поки русизм існує, він ніколи не відмовиться від своїх амбіцій. Росія по суті справи – рекетир. Вона погрозами, танками вибиває собі гроші, погрожує дати ядерну технологію Ірану. Якщо цивілізований світ не хоче цього, то нехай дає гроші", – говорив генерал.
Довідка: Джохар Дудаєв був чеченським військовим, лідером чеченського визвольного руху у 1990-х роках. У 1991 року став президентом Чеченської республіки Ічкерія. Однак, московська влада не визнала державу – почалася Перша чеченська війна, під час якої Дудаєв був убитий.