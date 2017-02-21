Хто поставить крапку у справі Фірташа: деталі гучного суду

Сьогодні, 21 лютого, Дмитра Фірташа арештували у Відні. Бізнесмена затримали за ордером Іспанії одразу після того, як суд дозволив екстрадувати мільярдера до США.

Рішення про можливість екстрадиції Вищий земельний суд Відня ухвалив через три роки після затримання мільярдера. Однак це ще не означає, що олігарха одразу видадуть американцям. Крапку у справі має поставити мін'юст Австрії.

У 2015 році віденський суд уже відмовивcя видати українського бізнесмена Сполученим Штатам, наголошуючи на політичній складовій справи. До цього олігарх вніс небачену для Австрії заставу – 125 мільйонів євро. Наразі прокуратура намагається оскаржити рішення суду.

На засіданні адвокати олігарха наполягали на політичній складовій справи. Сам Фірташ від останнього слова відмовився. Врешті, у вироку немає ні слова про винуватість бізнесмена.

Ми не ставимо жодного клейма – є людина злочинцем чи ні. Ми ухвалюємо рішення лише про можливість чи неможливість екстрадиції. Остаточне рішення за федеральним міністром юстиції,

– зазначили у вищого земельного суду Відня.

За словами Фірташа, від нинішнього рішення залежить не більше, не менше – репутація Австрії.

Сама ж справа олігарха викликала небувалий резонанс серед преси. Знімати у залі суду було заборонено. Проте, хід засідання висвітлювали десятки закордонних та українських журналістів. Цікаво, що на камери російських телеканалів Фірташ охоче ділився планами на випадок, якщо вирок буде на його користь.

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Вірогідно, що тепер американське правосуддя вирішуватиме, винен чи ні український олігарх. У США мільярдеру загрожує 50 років за ґратами та конфіскація усіх активів. Його підозрюють у дачі хабара розміром 18 мільйонів доларів за право видобувати титан в Індії. Також український мільярдер може розповісти американцям багато цікавої інформації про свої зв'язки з Кремлем.

Як відомо, Дмитро Фірташ перебуває ще й у міжнародному розшуку в Іспанії за підозрою у відмиванні грошей.

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