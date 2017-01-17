Хто позмагається за право представляти Україну на Євробаченні: повний список

За право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення позмагається одразу 24 учасники.

Організатори Національного відбору на Євробачення спільно з музичним продюсером Костянтином Меладзе визначили імена всіх виконавців та музичних гуртів, які візьмуть участь у півфіналах.

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Загалом за право представляти Україну на домашньому Євробаченні позмагаються 24 учасники, серед яких як популярні виконавці та гурти, так і не надто відомі:

Арсен Мірзоян

Міла Нітіч

Віталій Козловський

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

Пающие трусы

Анастасія Прудиус

TAYANNA

DETACH

O.Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик та група LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

С.К.А.Й.

Monochromea

KUZNETSOV

Жеребкування під час якого визначиться порядок виступів артистів під час трьох півфіналів відбудеться 20 січня. Перший півфінал стартує вже 4 лютого. Ім’я виконавця, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві стане відоме під час фіналу 25 лютого.