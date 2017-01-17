Хто позмагається за право представляти Україну на Євробаченні: повний список

За право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення позмагається одразу 24 учасники.
Організатори Національного відбору на Євробачення спільно з музичним продюсером Костянтином Меладзе визначили імена всіх виконавців та музичних гуртів, які візьмуть участь у півфіналах.
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Загалом за право представляти Україну на домашньому Євробаченні позмагаються 24 учасники, серед яких як популярні виконавці та гурти, так і не надто відомі:
Арсен Мірзоян
Міла Нітіч
Віталій Козловський
AGHIAZMA
Сальто Назад
Green Grey
ROZHDEN
Vivienne Mort
Пающие трусы
Анастасія Прудиус
TAYANNA
DETACH
O.Torvald
ILLARIA
KADNAY
Рома Веремейчик та група LUMIERE
MamaRika
Laliko
MELOVIN
LETAY
Panivalkova
С.К.А.Й.
Monochromea
KUZNETSOV
Жеребкування під час якого визначиться порядок виступів артистів під час трьох півфіналів відбудеться 20 січня. Перший півфінал стартує вже 4 лютого. Ім’я виконавця, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві стане відоме під час фіналу 25 лютого.
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