Хто представить Австралію на Євробаченні: відео і фото учасника

Від Австралії на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві виступить 17-річний Ісая Файєрбрейс, який є представником корінних народів континенту.

Минулого року Файєрбрейс переміг у національному шоу талантів "X-Factor". Хлопець став першим представником корінних народів, який переміг у цьому шоу, пише news.com.

Це дійсно велика честь. Я думав, що "X-Factor" був вершиною, але піднявся ще вище. Я дуже вдячний, я хочу надихнути своїм прикладом дітей представників корінних народів і показати їм, що мрії можуть стати реальністю,

– сказав співак про участь у Євробаченні.

А з цією піснею Файєрбрейс виступить у Києві.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2017 представлятиме гурт O.Torvald.



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