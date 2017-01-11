Хто претендує на крісло головного люстратора: опубліковані прізвища

На посаду директора Департаменту з питань люстрації Мін’юсту загалом претендує 12 кандидатів.

Перелік кандидатів з’явився на офіційному сайті Мін’юсту.

У відомстві пояснюють, конкурс складатиметься з трьох етапів і відбудеться у період з 17 по 19 січня.

Перший етап конкурсного відбору – письмове тестування відбудеться о 10:00 17 січня.

Другий етап відбору (18 січня) – вирішення практичного завдання. 19 січня усі кандидати пройдуть співбесіду і вже після цього оголосять переможця.

До списку кандидатів, що подали повний пакет документів, увійшли такі кандидатури:

Бондар Вадим Олегович

Дуброва Аліса Ігорівна

Єсик Тетяна Олександрівна

Ковалевська Любов Іванівна

Крупчак Назар Валерійович

Макаренко Дмитро Володимирович

Нагорний Сергій Сергійович

Самойленко Анна Василівна

Татарченко Олександр В’ячеславович

Чіковані Олександра Валеріївна

Шевченко Наталія В’ячеславівна

Яровий Віталій Володимирович

Нагадаємо, 6 грудня Міністерство юстиції оголосило проведення конкурсу на посаду директора департаменту з питань люстрації.



2 грудня стало відомо, що 23-річну Анну Каличнук не призначатимуть на посаду головного люстратора. Її кандидатуру не схвалила тимчасово виконувач обов’язків голови департаменту Ганна Онищенко, сказавши, що призначення Калинчук викликало "суспільний осуд і негативний резонанс у ЗМІ".