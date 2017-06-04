Хто претендує на звання найкращої хокейної команди планети цього сезону

"Нешвілл" скоротив відставання від "Піттсбурга" у фіналі Кубка Стенлі.

У США триває битва за звання найкращої хокейної команди планети цього сезону. "Пітсбург Пінгвінз" та "Нешвілл Предаторс" зіграли вже третій матч фіналу Кубка Стенлі. Перші два виграли чинні чемпіони "Пігвінз", утім на рідному льоду "Нешвілу" вдалося скоротити відставання.

Хижаки розгромили гостей 5:1. Тож тепер 2:1 на користь "Пітсбурга" у фінальній серії, яка триватиме, доки котрась із команд не виграє чотири матчі.

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