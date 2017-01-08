Хто прийме 8-й етап кубка світу з біатлону, що мав відбутись у Росії

Стало відомо, де відбудеться 8-й етап кубка світу з біатлону, що мав відбутись у російській Тюмені.

Нове місце для проведення змагання обрали у Міжнародному союзі біатлоністів.

Ним стало фінське містечко Контіолахті, що трохи більше, ніж в годині їзди від кордону з Росією.

"Міжнародний союз біатлоністів обрав нове місце для проведення восьмого етапу Кубка світу. Змагання пройдуть в Контіолахті (Фінляндія) з 6 до 12 березня 2017 року", – йдеться у повідомленні Міжнародного союзі біатлоністів.

Нагадаємо, наприкінці грудня на фоні допінг-сканадалу Росія відмовилась від проведення етапу Кубка світу з біатлону, що мав відбутись у Тюмені.

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