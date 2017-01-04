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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Хто сказав, що після Криму та Донбасу Росія не захоче нових територій від України, – журналіст

12:13, сьогодні 11034 Читать новость на русском
Україна єдина
Україна єдина

Намагання вкласти в суспільний дискурс думку про те, що Україні слід відмовитися від Криму і провести вибори на окупованому Донбасі за наявності там російських військ може призвести до того, що "апетит" Росії лише зросте.

В цьому переконаний український журналіст Роман Цимбалюк, який вже багато років живе і працює у Москві.

Росія, звичайно, погодиться обміняти Крим на Донбас або Донбас на Крим, але так, щоб зберегти контроль і над першим, і над другим,
– зазначає Роман Цимбалюк.

За його словами, у Москві зараз активно звучить питання, що раз з євроінтеграцією в України нічого не вийшло, то їй слід вернутися в орбіту "русского мира" під керівництвом Москви.

"На питання, як це можливо, відповідь проста: ви тільки попросіть, попросіть вибачення. Очевидно, благати пропонується за опір і боротьбу зі зброєю в руках за незалежність нашої країни. Всі ці пропозиції "складні і логічні". Тільки виникає питання, а хто сказав, що якщо офіційно відмовитися від євроінтеграції, Криму і Донбасу, то від України не вимагатимуть нових територій, нових поступок?", – задається питанням журналіст.

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Відтак Роман Цимбалюк висловлює недовіру до такого перебігу подій, вказуючи на те, що Росія у своєму наступі буде йти до кінця

Особливість російського менталітету в тому, що вони поважають тільки сильних, тих, у кого є стрижень. А якщо його немає, будуть ламати, поки не заберуть все. У нашому випадку – не знищать державу Україна. Факти такі, що лінія розмежування, а де-факто нова межа з РФ, встановилася не в результаті думок і занепокоєння західних політиків, а в зв'язку з силою української зброї і багатотисячних жертв в рядах українських захисників,
– підсумував Роман Цимбалюк.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Україна-Росія Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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