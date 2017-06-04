Хто скористується розбіжностями між США і Європою: думка експерта

Відсутність єдності всередині Заходу, на жаль, нова і не найкраща тенденція в міжнародних відносинах. Між Трампом і деякими європейськими лідерами простежується ціннісна криза. Це різні підходи до вирішення світових проблем: від міжнародної торгівлі до кліматичних змін.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Такої прохолоди і публічних розбіжностей всередині західного табору не було вже кілька десятиліть. Намітилася потенційна в риториці криза у відносинах між США і Німеччиною, яка зараз є реальним лідером в Європі. І це досить тривожне явище. Цими розбіжностями може користуватися Путін і Китай,

– переконаний експерт.

Водночас, як наголошує Володимир Фесенко, є й добра новина. Між США і Європою немає серйозних відмінностей у ставленні до України. Тут у Вашингтона і Брюсселя консолідована позиція, і це треба використовувати.

Нагадаємо, Дональд Трамп 1 червня оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. При цьому він заявив, що має намір домовлятися про нові умови кліматичної угоди. Багато глав держав публічно засудили його рішення. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Трамп зробив історичну помилку і додав, що "США повернулися спиною до світу". Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль у зв'язку з рішенням Білого дому і підкреслила відданість ФРН умовам Паризької угоди.