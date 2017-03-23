Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?

23 березня у Києві вбили колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова.

У жовтні 2016 року емігрував до України, за його словами, у зв’язку з переслідуваннями з боку ФСБ і побоюваннями за своє життя. У грудні 2016 отримав громадянство України, відмовившись від громадянства Росії.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що Вороненков у момент вбивства йшов на зустріч із ним. Наредеп, радник голови МВС Антон Геращенко назвав убивство політичним. За його словами, воно стає в один ряд з вбивствами інших політиків, які пішли проти Кремля.

Як ви гадаєте, з чим пов'язане вбивство екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова?