Хто такі Ленін – Леннон і автор роману "Ідіотка": красуні Росії продемонстрували свій "інтелект"

Учасниці конкурсу "Російська красуня" беруть не лише своєю красою, а й "розумом", точніше повною його відсутністю.

Відео з шедедевральними відповідями російських "розумниць" опублікував блогер Рустем Адагамов на свої сторінці у Facebook.

Так, на кадрах дівчата не можуть дати відповіді навіть на найпростіші запитання – до прикладу, скільки було світових воєн, хто такі Ленін, Леннон, Че Гевара?

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Крім того, одна з російських красунь не змогла назвати країну, що складається з двох слів, натомість називала міста Усть-Ілімськ, Нью-Йорк, Куала-Лумпур.

Також уродженка Японії (мама – росіянка, тато – японець) не зуміла пояснити, чим є відомими Хіросіма та Нагасакі.

А на завершення ведучий конкурсу іронічно пожартував:

– Хто написав роман "Ідіот"?

– Не знаю.

– А роман "Ідіотка"?

– Не знаю.