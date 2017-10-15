Хто такі Ленін – Леннон і автор роману "Ідіотка": красуні Росії продемонстрували свій "інтелект"
Учасниці конкурсу "Російська красуня" беруть не лише своєю красою, а й "розумом", точніше повною його відсутністю.
Відео з шедедевральними відповідями російських "розумниць" опублікував блогер Рустем Адагамов на свої сторінці у Facebook.
Так, на кадрах дівчата не можуть дати відповіді навіть на найпростіші запитання – до прикладу, скільки було світових воєн, хто такі Ленін, Леннон, Че Гевара?
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Крім того, одна з російських красунь не змогла назвати країну, що складається з двох слів, натомість називала міста Усть-Ілімськ, Нью-Йорк, Куала-Лумпур.
Також уродженка Японії (мама – росіянка, тато – японець) не зуміла пояснити, чим є відомими Хіросіма та Нагасакі.
А на завершення ведучий конкурсу іронічно пожартував:
– Хто написав роман "Ідіот"?
– Не знаю.
– А роман "Ідіотка"?
– Не знаю.
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