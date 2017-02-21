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Хто вбив Чуркіна: російські ЗМІ оприлюднили свою версію

09:52, сьогодні 7024 Читать новость на русском
Віталій Чуркін
Віталій Чуркін / interfax.ru

Колишнього постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна нібито могли довести до інфаркту американські журналісти.

Як пише "КП", журналісти США провели розслідування смерті Сергія Кривова, який працював техпрацівником Генерального консульства Російської Федерації в Нью-Йорку.

Він помер на робочому місці в день виборів у США. Як підтвердили відповідні відомства Нью-Йорка, його смерть була природньою. Однак російська сторона наполягала на негайній кремації тіла дипломата.

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При цьому ЗМІ стверджували, що смерть Кривова – це фінал операції російських спецслужб по втручанню у вибори в Америці.

За версією журналістів, Чуркін останні кілька днів не раз обурливо говорив про ці статті. Такий стан і міг довести його до серцевого нападу, вважають російські ЗМІ.

Нагадаємо, ввечері 20 лютого представник Росії в ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя. Однією з найбільш ймовірних причин смерті американські ЗМІ називають серцевий напад.

Теги: Політика Новини Росії ЗМІ США Віталій Чуркін
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