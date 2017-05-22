Хто винен в інциденті з голими сідницями на Євробаченні-2017: коментар продюсера Джамали

За словами продюсера Джамали Ігоря Тарнопольського, першими у списку винних в інциденті з пранкером Віталієм Седюком є люди, які обслуговували трансляцію прямого ефіру Євробачення-2017.

Таку думку він висловив у інтерв'ю "Karabas Live".

"Під час ефіру процесом керує автопілот, прийняти рішення про переведення в ручний режим потрібно швидко і одній людині. Тут система дала збій. Не була використана система модерації ефіру, хоча офіційно пишеться резервна копія на день раніше. Кажу по-простому: вони могли переключити на іншу камеру, включити резерв – цього зроблено не було", – пояснив продюсер виконавиці.

За словами Ігоря Тарнопольського, також винною у витівці Седюка є система безпеки. Адже під час виступу Джамали сцену, на якій вона співала охороняли одразу чотири людини.

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Командували охоронцями люди, які кермували ефіром. А так бути не повинно. І охоронці підкорилися: їм сказали відійти від сцени, щоб нібито не заважати ефіру, вони і відійшли. І так було кожного разу, коли задіювали маленьку сцену посеред фан-зони. Седюк явно стежив за цим і зрозумів: "Ага, тут попуск, значить, я встигну зробити все, що мені треба". І зробив",

– зазначив Тарнопольський.

Нагадаємо, у фіналі Євробачення-2017 під час виступу Джамали пранкер Віталій Седюквийшов на сцену, зняв штани і показав голий зад.



Його було затримано, та згодом суд відпустив пранкера, але зобов'язав його здати закордонний паспорт і повідомляти про зміну місця проживання.