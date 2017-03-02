Хто й чому загострює ситуацію на Донбасі: пояснення розвідки США

Експерти приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor пояснили, чому після інавгурації президента США Дональда Трампа ситуація на Донбасі загострилася.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на звіт експертів Stratfor.

На думку експертів Stratfor, ескалація бойових дій на Донбасі невдовзі після інавгурації Трампа не є несподіваною, оскільки і Київ, і Москва хочуть звернути увагу нової американської адміністрації на конфлікт. Аналітики стверджують, що створення достатньої нестабільності відбувається для того, щоб можна було говорити про замороження конфлікту.

Згідно з повідомленням видання, у звіті наголошується, що Україна є стратегічно найважливішою пострадянською країною як для Росії, так і для Заходу.

Експерти зазначають, що після Євромайдану Україна покладалася на підтримку з Європи і США в протистоянні з Росією. Зараз же Київ повинен протистояти перспективі потенційної втрати цієї підтримки, зважаючи на заяви Трампа про те, що він має намір тісніше співпрацювати з Росією в сирійському напрямку.

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Розвідники відзначають, що мовитися може навіть про обмін санкцій США проти Росії на співпрацю щодо таких питань, як скорочення ядерних озброєнь. Аналітики відзначають, що схожі розмови вкрай тривожні для України, незалежно від того, чи втілюватимуться такі плани.