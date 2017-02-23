Хто з депутатів найбільше прогулював Верховну Раду: інфографіка

Рух "Чесно" оприлюднив список народних депутатів, які жодного разу не з'явились у стінах Верховної Ради у 2016 році.

Як пише "Чесно", усі пленарні засідання 2016 року відвідали лише 13 з 406 депутатів.

Двоє народних обранців за цілий рік взагалі не з'явилися на роботі. Антирейтинг очолили Сергій Клюєв, який перебуває у розшуку, та Андрій Білецький, який нещодавно очолив партію "Національний корпус".

Також відзначились і нардеп з БПП Федор Негой та депутат з "Волі народу" Ярослав Москаленко, які виступали у залі парламенту, але нехтували письмовою реєстрацією.

З партій найбільшими прогульниками є "Опозиційний блок", "Воля народу" та "Відродження". Загалом, щоп'ятниці засідання у Верховній Раді прогулює кожен четвертий нардеп.

А от партія президента БПП славиться найбільшою кількістю кнопкодавів, зокрема, рекордсменом року з порушення Конституції став депутат Олександр Лівік.

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