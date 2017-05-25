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Хто з народних депутатів літав у Відень на день народження олігарха Дмитра Фірташа

21:32, сьогодні 1335 Читать новость на русском
Хто з народних депутатів літав у Відень на день народження олігарха Дмитра Фірташа

Український олігарх Дмитро Фірташ нещодавно відсвяткував в Австрії свій день народження, не маючи змоги залишити межі цієї країни через його розшук ФБР. Хто з українських політиків приїхав до Відня, щоб привітати одного з фінансових стовпів влади колишнього президента-втікача Віктора Януковича та людину, яка досі має вплив на українських політиків.

Народні депутати від "Опозиційного блоку" літали у Відень на святкування дня народження олігарха Дмитра Фірташа. Так, 2 травня серед гостей олігарха журналісти зафіксували народних депутатів від "Опоблоку" Сергія Льовочкіна, Михайла Папієва та Івана Мирного. Про це йдеться в матеріалі "Фірташ по-віденськи" програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

Святкування відбувалось у старовинному палаці Кобург у центрі Відня. Також серед гостей були бізнесмени брати Ігор та Григорій Суркіси, бізнес-партнер Фірташа та колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Ігор Воронін.

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У коментарі журналістам депутат Папієв підтвердив відвідини дня народження, але відмовився повідомити, хто ще був серед гостей.

"Там не було дня народження як такого. Це просто приїхало декілька друзів, знайомих, які привітали його і поїхали назад. Багато там людей не було. Там було декілька людей з найближчого оточення", – переконує Папієв.

Народний депутат Іван Мирний також підтвердив, що раніше працював у охороні Дмитра Фірташа, а на Дні народження було лише найближче оточення олігарха.

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"Схеми" звернулися до прес-секретаря Дмитра Фірташа з проханням про інтерв’ю, однак олігарх не погодився.

У США Дмитра Фірташа звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Таке звинувачення затвердив суд присяжних у Чикаго 2013 року. Фірташ заперечує це звинувачення як безпідставне і називає його політично мотивованим. У Федеральному бюро розслідувань США заявляють, що це "абсолютно не політична справа".

В Іспанії Фірташа, за даними австрійських та іспанських ЗМІ, підозрюють у причетності до злочинної групи, що відмила гроші на суму в 10 мільйонів євро і пов’язана зі Степаном Черновецьким, сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, який живе з родиною в Барселоні і звинувачення заперечує. Фірташ заперечує й це звинувачення.

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії "Нафтогаз України". У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.

Теги: Україна Політика Дмитро Фірташ Опозиційний блок Сергій Льовочкін
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