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Хто з українських нардепів причетний до "мирного плану" Артеменка

21:33, сьогодні 495 Читать новость на русском

Від маловідомого депутата Андрія Артеменка, який завдяки своєму так званому "мирному плану" став героєм статті у виданні The New York Times, ниточки потягнулись до депутатів з іншої фракції.

Вчорашнє вигнання нардепа з "Радикальної партії" набуло чинності. А от мандат Андрій Артеменко здавати не збирається, як радили йому однопартійці. За його словами, на це немає підстав – він не сепаратист, а миротворець.

Нічого подібного. Мова є йде про мирну ініціативу, яка має вирішити ситуацію, в яку потрапила наша країна,
– запевнив Артеменко.

Проте Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров про "мирний план" нардепа іншої думки. Мовляв, як тоді назвати поради Артеменка "здати в оренду" Росії Крим.

Він пропонував землю цілісного кримськотатарського народу. Ми йому ніколи цього не пробачимо,
– обурився Чубаров.

Радикали ж каються, що не розгледіли запроданця. Але впевнені, що план, який Артеменко запропонував американцям, не його.

Артеменко блефує. Цей план він не розробляв. Його розробляли спеціалісти в Федерельній Службі Безпеки Росії,
– заявив депутат від фракції "Радикальна партія" Ігор Мосійчук.

Разом з тим, радикали запевняють, що знайшли спосіб позбавити мандата Артеменка. Проте який – не кажуть. Хоч, згідно з регламентом, це справа добровільна.

Та поки радикали шукають спосіб обійти регламент, у прокуратурі готують подання в парламент на зняття недоторканності з Артеменка. Те, що він "нарадив" американцям, тягне на кримінальну справу.

Стосовно Артеменка сьогодні порушили кримінальне провадження. В найближчі дні його викличуть до слідчого,
– повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Сам Артеменко дивується, що всі, з ким він розробляв цей план, поховались в кущі.

Всі депутати, які мене підтримували, які зі мною були у Вашингтоні, скажу обережно, дали задню,
– зазначив нардеп.

Прізвищ соратників Артеменко не називає. Хоч уже не одне ЗМІ з власних джерел повідомляло, що план писала Юлія Тимошенко спільно з Валентином Наливайченком і намагалась особисто вручити американському президенту Дональду Трампу. В "Батьківщині" це заперечили.

Наливайченко запевняє, що передавав американцям лише ті відомості, які підтвержують причетність Петра Порошенка до корупції. До так званого "мирного плану", який Артеменко передав Трампу, він стосунку не має.

Що стосується безпосередньо плану Андрія, то це власне його план. Я поки ним не знайомий,
– прокоментував екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

Артеменко радить пресі не займатись пошуком співавторів того плану, що з'явився днями у виданні The New York Times. Пообіцяв, що згодом усе розповість сам.

Читайте також: По-радикальному: хто і чому хоче здати Крим в обмін "на мир"

Автор: Олександра Ревуцька
Теги: Україна Політика Андрій Артеменко Радикальна партія Скандал Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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