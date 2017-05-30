Хто з українських знаменитостей зміг би замінити "Піратів Карибського моря": кумедні фото

Зовсім недавно вийшла нова частина кіноісторії під назвою "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" (в оригіналі – "Мерці не розповідають казки"). В стрічці можна було зустріти всім відомих героїв, проте цікаво, які українські актори змогли б замінити легендарних піратів.

Кінопрем'єра відбулася в українських театрах 25 травня 2017 року за участю таких акторів як Джонні Депп, Орландо Блум, Кіра Найтлі, Хав'єр Бардем, Кая Скоделаріо, Джеффрі Раш та інших.

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У виданні Ivona спробували уявити, як би виглядав кінострічка, якби її знімали в Україні.



Джек Горобець (Джонні Депп) – Діма Коляденко



Вілл Тернер (Орландо Блум) – Володимир Дантес



Салазар (Хав'єр Бардем) – Михайло Саакашвілі



Карина Сміт (Кая Скоделаріо) – Галина Безрук

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Гектор Барбосса (Джеффрі Раш) – DZIDZIO



Генрі (Брентон Туейтс) – Олександр Скічко



Елізабет Свон (Кіра Найтлі) – Аня Різатдінова