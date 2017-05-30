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Хто з українських знаменитостей зміг би замінити "Піратів Карибського моря": кумедні фото

02:06, сьогодні 207 Читать новость на русском
Джек Горобець (Джонні Депп) – Діма Коляденко
Джек Горобець (Джонні Депп) – Діма Коляденко / ivona.bigmir.net

Зовсім недавно вийшла нова частина кіноісторії під назвою "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" (в оригіналі – "Мерці не розповідають казки"). В стрічці можна було зустріти всім відомих героїв, проте цікаво, які українські актори змогли б замінити легендарних піратів.

Кінопрем'єра відбулася в українських театрах 25 травня 2017 року за участю таких акторів як Джонні Депп, Орландо Блум, Кіра Найтлі, Хав'єр Бардем, Кая Скоделаріо, Джеффрі Раш та інших.

Читайте також: "Пірати Карибського Моря: Помста Салазара" – франшизу не рятує навіть "горобцева" тяга

У виданні Ivona спробували уявити, як би виглядав кінострічка, якби її знімали в Україні.


Джек Горобець (Джонні Депп) – Діма Коляденко


Вілл Тернер (Орландо Блум) – Володимир Дантес


Салазар (Хав'єр Бардем) – Михайло Саакашвілі


Карина Сміт (Кая Скоделаріо) – Галина Безрук

Читайте також: Хакери вимагали викуп у The Walt Disney за нову частину "Піратів Карибського моря"


Гектор Барбосса (Джеффрі Раш) – DZIDZIO


Генрі (Брентон Туейтс) – Олександр Скічко


Елізабет Свон (Кіра Найтлі) – Аня Різатдінова


Хайфа Мені (Гольшифте Фарахані) – Анетті

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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