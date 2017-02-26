17:21
26 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 15:00: День опору російській окупації. Бойовики хочуть до Києва
Випуск новин
15:58, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Хто змагається за "Оскар": усі номінанти 2017

14:37, сьогодні 510 Читать новость на русском
Усі номінанти
Усі номінанти "Оскар-2017" / viva.ua

Церемонія нагородження головної кінопремії "Оскар" відбудеться вже завтра, 27 лютого.

Ведучим 89 церемонії нагородження буде відомий комік та телеведучий Джиммі Кіммел. Серед запрошених музикантів цьогоріч буде Джастін Тімберлейк, Стінг і Джон Ледженд.

Ми зібрали для вас усіх головних номінантів, аби ви точно знали, за кого вболівати.

Найкращий фільм

"Ла-Ла-Ленд"

via GIPHY

"Прибуття"

"Паркани"

"Будь-якою ціною"

"Лев"

"Місячне сяйво"

via GIPHY

"З міркувань совісті"

"Манчестер біля моря"

"Приховані фігури"

Найкращий актор

Кейсі Аффлек ("Манчестер біля моря")

Дензел Вашингтон ("Паркани")

Раян Госінг ("Ла-Ла Ленд")

via GIPHY

Ендрю Гарфілд ("Мовчання")

Вігго Мортенсен ("Капітан Фантастік")

Найкраща актриса

Ізабель Юппер ("Вона")

Рут Негга ("Лавінг")

Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

Наталі Портман ("Джекі")

via GIPHY

Меріл Стріп ("Флоренс Фостер Дженкінс")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Махершала Алі ("Місячне сяйво")

Лукас Хеджес ("Манчестер біля моря")

Джефф Бріджес ("Будь-якою ціною")

Дев Патель ("Лев")

Майкл Шеннон ("Нічні тварини")

Найкраща жіноча роль другого плану

Віола Девіс ("Паркани")

Наомі Харріс ("Місячне сяйво")

Ніколь Кідман ("Лев")

via GIPHY

Октавія Спенсер ("Приховані фіруги")

Мішель Вільямс ("Манчестер біля моря")

Найкращий режисер

Дені Вільньов ("Прибуття")

Мел Гібсон ("З міркувань совісті")

via GIPHY

Демієн Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

Кеннет Лонерган ("Манчестер біля моря")

Баррі Дженкінс ("Місячне сяйво")

Найкращий адаптований сценарій

"Прибуття"

"Паркани"

via GIPHY

"Приховані фігури"

"Лев"

"Місячне сяйво"

Найкращий оригінальний сценарій

"Ла-Ла Ленд"

"Лобстер"

via GIPHY

"Будь-якою ціною"

"Манчестер біля моря"

"Жінки XX століття"

Найкращий анімаційний фільм

"Зоотрополіс"

via GIPHY

"Червона черепаха"

"Життя Кабачка"

"Ваяна"

"Кубо і легенда самурая"

Найкраща пісня

"Ваяна" – How far will I go

"Ла-Ла Ленд" – Audition

"Ла-Ла Ленд" – City of Stars

via GIPHY

"Тролі" – Can’t stop the feeling

"Джим: Історія Джеймса Фоулі" – Empty Chair

Найкраща музика

"Джекі"

"Пробудження"

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Місячне сяйво"

Кращий іноземний фільм

"Танна" (Австралія)

"Тоні Ердманн" (Німеччина)

"Моя земля" (Данія)

"Комівояжер" (Иран)

"Людина на ім'я Уве" (Швеція)

Найкращі костюми

"Шпигуни-союзники"

"Фантастичні звірі і де їх шукати"

"Флоренс Фостер Дженкінс"

"Джекі"

"Ла-Ла Ленд"

Найкращий грим та зачіски

"Людина на ім'я Уве"

"Стартрек: За межами Всесвіту"

"Загін самогубців"

Найкраща операторська роботв

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Місячне сяйво"

"Мовчання"

"Прибуття"

Найкращі візуальні ефекти

"Підводний горизонт"

"Доктор Стрендж"

via GIPHY

"Книга джунглів"

"Кубо і легенда самурая"

"Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія"

Найкращий монтаж звуку

"Прибуття"

"Підводний горизонт"

"З міркувань совісті"

"Ла-Ла Ленд"

"Чудо на Гудзоні"

Найкращий звук

"Прибуття"

"Ла-Ла Ленд"

"Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія"

"13 годин"

"З міркувань совісті"

Найкращий документальний фільм

"Я не твій негр"

"Анімоване життя"

"О. Джей: Зроблено в Америці"

"13 годин"

"Море у вогні"

Теги: LifeStyle Оскар Оскар-2017
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути
сьогодні, 16:07 10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути
1121
Хто змагається за
сьогодні, 14:37 Хто змагається за "Оскар": усі номінанти 2017
508
Наші люди всюди: бурхлива реакція соцмереж на перемогу О.Torvald
сьогодні, 11:50 Наші люди всюди: бурхлива реакція соцмереж на перемогу О.Torvald
5777
Интересное фото с Савченко в Донецке
сьогодні, 11:30 Интересное фото с Савченко в Донецке
Денис Казанський 6505
Як Україна фінансує своїх убивць
сьогодні, 08:30 Як Україна фінансує своїх убивць
Дмитро Снєгирьов 3066
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук