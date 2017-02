Хто змагається за "Оскар": усі номінанти 2017

Церемонія нагородження головної кінопремії "Оскар" відбудеться вже завтра, 27 лютого.

Ведучим 89 церемонії нагородження буде відомий комік та телеведучий Джиммі Кіммел. Серед запрошених музикантів цьогоріч буде Джастін Тімберлейк, Стінг і Джон Ледженд.

Ми зібрали для вас усіх головних номінантів, аби ви точно знали, за кого вболівати.

Найкращий фільм

"Ла-Ла-Ленд"

"Прибуття"

"Паркани"

"Будь-якою ціною"

"Лев"

"Місячне сяйво"

"З міркувань совісті"

"Манчестер біля моря"

"Приховані фігури"

Найкращий актор

Кейсі Аффлек ("Манчестер біля моря")

Дензел Вашингтон ("Паркани")

Раян Госінг ("Ла-Ла Ленд")

Ендрю Гарфілд ("Мовчання")

Вігго Мортенсен ("Капітан Фантастік")

Найкраща актриса

Ізабель Юппер ("Вона")

Рут Негга ("Лавінг")

Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

Наталі Портман ("Джекі")

Меріл Стріп ("Флоренс Фостер Дженкінс")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Махершала Алі ("Місячне сяйво")

Лукас Хеджес ("Манчестер біля моря")

Джефф Бріджес ("Будь-якою ціною")

Дев Патель ("Лев")

Майкл Шеннон ("Нічні тварини")

Найкраща жіноча роль другого плану

Віола Девіс ("Паркани")

Наомі Харріс ("Місячне сяйво")

Ніколь Кідман ("Лев")

Октавія Спенсер ("Приховані фіруги")

Мішель Вільямс ("Манчестер біля моря")

Найкращий режисер

Дені Вільньов ("Прибуття")

Мел Гібсон ("З міркувань совісті")

Демієн Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

Кеннет Лонерган ("Манчестер біля моря")

Баррі Дженкінс ("Місячне сяйво")

Найкращий адаптований сценарій

"Прибуття"

"Паркани"

"Приховані фігури"

"Лев"

"Місячне сяйво"

Найкращий оригінальний сценарій

"Ла-Ла Ленд"

"Лобстер"

"Будь-якою ціною"

"Манчестер біля моря"

"Жінки XX століття"

Найкращий анімаційний фільм

"Зоотрополіс"

"Червона черепаха"

"Життя Кабачка"

"Ваяна"

"Кубо і легенда самурая"

Найкраща пісня

"Ваяна" – How far will I go

"Ла-Ла Ленд" – Audition

"Ла-Ла Ленд" – City of Stars

"Тролі" – Can’t stop the feeling

"Джим: Історія Джеймса Фоулі" – Empty Chair

Найкраща музика

"Джекі"

"Пробудження"

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Місячне сяйво"

Кращий іноземний фільм

"Танна" (Австралія)

"Тоні Ердманн" (Німеччина)

"Моя земля" (Данія)

"Комівояжер" (Иран)

"Людина на ім'я Уве" (Швеція)

Найкращі костюми

"Шпигуни-союзники"

"Фантастичні звірі і де їх шукати"

"Флоренс Фостер Дженкінс"

"Джекі"

"Ла-Ла Ленд"

Найкращий грим та зачіски

"Людина на ім'я Уве"

"Стартрек: За межами Всесвіту"

"Загін самогубців"

Найкраща операторська роботв

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Місячне сяйво"

"Мовчання"

"Прибуття"

Найкращі візуальні ефекти

"Підводний горизонт"

"Доктор Стрендж"

"Книга джунглів"

"Кубо і легенда самурая"

"Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія"

Найкращий монтаж звуку

"Прибуття"

"Підводний горизонт"

"З міркувань совісті"

"Ла-Ла Ленд"

"Чудо на Гудзоні"

Найкращий звук

"Прибуття"

"Ла-Ла Ленд"

"Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія"

"13 годин"

"З міркувань совісті"

Найкращий документальний фільм

"Я не твій негр"

"Анімоване життя"

"О. Джей: Зроблено в Америці"

"13 годин"

"Море у вогні"