Хтось хоче подарувати окуповані території Донбасу Росії, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко стверджує, що спільна позиція Європейського Союзу та України полягає в тому, щоб повернути окуповані території Донбасу.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з Міністром закордонних та європейських справ Люксембургу Жаном Ассельборном, передає прес-служба українського лідера.

Наша спільна позиція полягає в тому, щоб повернути під український суверенітет території, які зараз перебувають під окупацією. Але варто дотримуватися Мінських домовленостей – плану, який передбачає припинення вогню, виведення російських військ і важкої техніки і артилерії, повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону,

– наголосив президент.

За його словами, є й інші сценарії, які розробляються не в Україні, а також не в Європейському Союзі та полягають в тому, щоб відрізати ці території, закрити кордони вздовж лінії зіткнення, подарувати ці території агресору.

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