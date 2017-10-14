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Huawei представив потужний бюджетний смартфон Honor 6C Pro

00:53, сьогодні 560 Читать новость на русском
Huawei представив смартфон Honor 6C Pro
Huawei представив смартфон Honor 6C Pro / Соцмережі

Китайська компанія Huawei у Європі презентувала доступний смартфон Honor 6C Pro. який уже можна придбати і через офіційний онлайн-магазин бренду.

Зауважимо, що новий смартфон має металевий корпус та сканер відбитків пальців на задній панелі, пише techno.bigmir.net.

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Крім того, його оснащено 5,2-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD (720 x 1280 пікселів), 13-мегапіксельною основною і 8-мегапіксельною фронтальною камерами.

Huawei Honor 6C Pro, смартфон, технології, Китай
Смартфон Huawei Honor 6C Pro

Апаратної основою телефону став восьмиядерний процесор Mediatek MT6750, а оперативна пам'ять гаджету становить 3 гігабайти, щоправда ще є 32 гігабайти вбудованої флеш-пам'яті. Також передбачається можливість використання карток формату microSD об'ємом до 128 ГБ.

Акумулятор своєю чергою має ємність 3000 мАг.

У новинці підтримуються дві SIM-карти, LTE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS /A-GPS/ГЛОНАСС, є порт USB Type-C.

Huawei Honor 6C Pro, смартфон, технології, Китай

Смартфон Huawei Honor 6C Pro

Новий смартфон працює на операційній системі Android 7.0 Nougat з оболонкою EMUI 5.1.

До слова, розміри апарату – 147,9 x 73,2 x 7,65 міліметрів, а вага становить 145 грам.

Щодо ціни, то в Європі його можна придбати за 179 євро (близько 5,6 тисяч гривень). Коли ж він з’явиться в Україні, поки невідомо.

Проморолик Huawei Honor 6C Pro

Теги: Фотоновини LifeStyle Китай смартфон
Джерело: 24 Канал
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