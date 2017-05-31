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Художник показав свої веселі будні з дружиною у кумедних коміксах

02:04, сьогодні 170 Читать новость на русском

Ізраїльський ілюстратор із Тель-Авіва Ієгуда Аді Девір створив кумедні та зворушливі комікси про свої щоденні домашні пригоди з дружиною Майєю.

Своїми іншими роботами автор ділиться в Instagram та на власному сайті.

Чоловік зізнався, що на створення таких коміксів його надихнула сама дружина. Він часто малює різні домашні ситуації і для кожної вигадує свій опис. Проте всі ілюстрації наповнені любов'ю та домашнім затишком.

Читайте також: Як ілюстратор відображає своїх внутрішніх демонів: чудернацькі фото (18+)

Теги: LifeStyle Курйози Фотоновини Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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