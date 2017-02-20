Художник вміло домальовує сучасні елементи до старих картин: цікаві фото

Французький художник купляє картини на блошиних ринках та домальовує до них сучасні деталі.

Митець працює під псевдонім Blase та викладає свої роботи на сторінці у Facebook.

Він купує старі картини та домальовує до них характерні елементи XXI століття. Наприклад, навушники, гаджети чи футболки з принтами.

Унікальною особливістю художника є те, що він не працює в Photoshop, а малює власними руками поверх старого покриття. Свої картини художник продає по 1,5 тисячі євро.

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На своєму офіційному сайті Blase зазначив, що він захистив магістерську роботу у сфері історії мистецтв та добре знайомий з техніками різних художників.