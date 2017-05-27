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Художниця замінила героїв легендарної картини на темношкірих жінок: опубліковано фото

04:04, сьогодні 197 Читать новость на русском
"Створення Адама" Мікеланджело / Фото із соцмереж

Художниця Гармонія Росалес опублікувала власну версію фрески Мікеланджело "Створення Адама".

У рімейку Росалес замінила оригінальних персонажів на темношкірих жінок. Фото картини одразу ж стало вірусним та розлетілось по мережі.

"У класичному мистецтві завжди домінував "білий патріархат", в сучасному ж світі такого підходу повинен прийти кінець. Я хотіла взяти широко впізнавану роботу, де білі чоловіки, свідомо чи ні, зображені як символ сили і влади, і розгорнути все це навпаки", – розповіла художниця.

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Дівчина вважає, що така заміна змусить людей переосмислити деякі речі та прийняти нові цінності.

"Якщо ця робота викличе якісь почуття хоча б у невеликого числа людей, я буду вважати, що досягла успіху в тому, щоб посприяти зміні нашого погляду на світ", – зазначає художниця.

Теги: LifeStyle Соцмережі Мистецтво
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