Хуг провів зустріч з головними терористами Донбасу

17 лютого заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг зустрічався з лідерами бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" Ігором Плотницьким і Олександром Захарченком.

Про це повідомляється на офіційному twitter-акаунті організації.

"Плотницький та Захарченко згодні, що цивільне населення – передусім. Саме час дослухатися до цього, припинити бойові дії та відвести озброєння", – передає слова Алексанра Хуга прес-служба ОБСЄ.

За словами заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, обидва тероисти підкреслили необхідність виконання Мінських угод, а СММ тут для того, щоб допомогти.

"СММ завжди готова сприяти діалогу з усіма, хто готовий до обговорення та вирішення цього конфлікту мирним шляхом", – резумують представники ОБСЄ.

Хуг: Пан П. та пан З. згодні, що цивільне населення - передусім. Саме час дослухатися до цього і припинити бойові дії та відвести озброєння — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 лютого 2017 р.

Хуг: Радий чути, що вони обидва підкреслили необхідність виконання Мінських угод. СММ тут для того, щоб допомогти — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 лютого 2017 р.

СММ завжди готова сприяти діалогу з усіма, хто готовий до обговорення та вирішення цього конфлікту мирним шляхом — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 лютого 2017 р.



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