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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Хуг провів зустріч з головними терористами Донбасу

00:31, сьогодні 2068 Читать новость на русском
Александр Хуг і інші представники СММ ОБСЄ
Александр Хуг і інші представники СММ ОБСЄ

17 лютого заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг зустрічався з лідерами бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" Ігором Плотницьким і Олександром Захарченком.

Про це повідомляється на офіційному twitter-акаунті організації.

"Плотницький та Захарченко згодні, що цивільне населення – передусім. Саме час дослухатися до цього, припинити бойові дії та відвести озброєння", – передає слова Алексанра Хуга прес-служба ОБСЄ.

За словами заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, обидва тероисти підкреслили необхідність виконання Мінських угод, а СММ тут для того, щоб допомогти.

"СММ завжди готова сприяти діалогу з усіма, хто готовий до обговорення та вирішення цього конфлікту мирним шляхом", – резумують представники ОБСЄ.


Читайте також: ОБСЄ попередила про можливість війни на Донбасі з новою силою

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Ігор Плотницький Мінськ ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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