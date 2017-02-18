Хуг провів зустріч з головними терористами Донбасу

17 лютого заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг зустрічався з лідерами бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" Ігором Плотницьким і Олександром Захарченком.
Про це повідомляється на офіційному twitter-акаунті організації.
"Плотницький та Захарченко згодні, що цивільне населення – передусім. Саме час дослухатися до цього, припинити бойові дії та відвести озброєння", – передає слова Алексанра Хуга прес-служба ОБСЄ.
За словами заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, обидва тероисти підкреслили необхідність виконання Мінських угод, а СММ тут для того, щоб допомогти.
"СММ завжди готова сприяти діалогу з усіма, хто готовий до обговорення та вирішення цього конфлікту мирним шляхом", – резумують представники ОБСЄ.
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