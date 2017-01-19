Хворі на гемофілію львів'яни залишилися наодинці зі своєю бідою

Життєво необхідні препарати, які закуповує держава, закінчились ще у жовтні, а купити їх самостійно пацієнти не в змозі. Тож кількасот людей щодня ризикують померти від звичайного порізу на пальці.

Життєво необхідних ліків для людей, хворих на гемофілію, в львівських лікарнях немає. Адже в Міністерстві охорони здоров'я уже рік не можуть провести тендери.

Ситуація показує, що їм (МОЗ – 24) байдуже до нас. Вже який місяць йде, а тендери не проводяться,

– сказав пацієнт однієї з лікарень Іван Терлецький.

У Львівському інституті патології крові сказали, що їм просто нічим рятувати пацієнтів. У черзі на операцію півсотні осіб, але усім відмовляють. Адже без відповідного препарату хворий помре від одного порізу. Купити ж ліки самостійно жодному із пацієнтів не по кишені.

Ціна медикаментів на ринку становить біля 10 тисяч гривень за один флакон, а на зупинку кровотечі у паціента, в залежності від ситуації, йде декілька флаконів,

– зауважив хірург Андрій Кались.

Вартість зупинки однієї кровотечі – 250 тисяч гривень. Лікування ж має тривати не менше двох тижнів.

Разом з тим, у інших регіонах змогли уникнути критичної ситуації. До прикладу, на Дніпропетровщині працює обласна програма із забезпечення хворих на гемофілію.

Наша область допомагає хворим на гемофілію. Ми закупили для них в цьому році препаратів на два мільйона гривень. Ці кошти використали з обласного бюджету. І так буде доти, доки не вирішатсья проблеми з державними закупівлями,

– прокоментувала головний фахівець Дніпропетровської області Ірина Сєліна.

Зазначимо, що минулого року у МОЗі виділили на ці ліки 120 мільйонів гривень, але тендерів на закупівлю не провели.

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