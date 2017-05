Хьюг Мінгареллі до учасників Lviv Media Forum 2017: Закликаю вас зберігати єдність

У Львові стартував V Lviv Media Forum. Головна цьогорічна тема найбільшої медійної події країни – "Шу(че)каємо нові алгоритми. Журналістика в епоху постправди".

"Цей медіафорум є дуже важливим для нас і на це є дуже багато причин. Це дуже хороший приклад динаміки, зокрема динаміки дуже красивого міста Львів, європейського міста у європейській країні. Хочу згадати кілька досягнень та здобутків Львівського медіафоруму. По-перше, хочу наголосити на сильних сторонах та професіоналізмі журналістів-розслідувачів в Україні. Дуже часто ви доповнюєте роботу правоохоронних органів. По-друге, хочу підкреслити участь журналістів у створенні громадського середовища. Водночас, я хочу звернутися до всіх вас журналістів та медіафахівців, і закликати вас зберігати єдність. Це надзвичайно важливо, тому що зараз Україна має дуже багато опонентів, які будуть потішатися. Я хочу побажати вам успіху у щоденній боротьбі", – зазначив під час відкриття Хьюг Мінгареллі, глава представництва ЄС в Україні.

"Надзвичайно приємно бути з вами. Відколи почала жити в Україні, із червня, я тільки й чую про Львівський Медіафорум. І приїхавши врешті сюди я зрозуміла, що цей захід є ще масштабнішим, ніж про нього говорять. Ми, безумовно, підтримуємо такі форуми – журналісти повинні мати можливість зібратись разом, ділитись досвідом, журналістські розслідування є надзвичайно важливими, також необхідно працювати у сфері охорони здоров’я. Хочу побажати усім плідної роботи протягом наступних трьох днів", – розповіла Керен Роблі, радник Посла з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

Я приїхав сьогодні сюди слухати, бо тут – найцікавіші люди в Україні. Для мене Медіафорум – це девіртуалізація тих прізвищ, які я бачу на планшеті чи в телевізорі. Я вдячний всім із вас за те, що намагаєтеся нам пояснити світ,

– сказав надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук.

Триденний Lviv Media Forum – 2017 підготував насичену програму і дещо змінив формат. Цьогоріч більший акцент на практиці, аби познайомити учасників з реальними успішними кейсами. Окрім батлів, доповідей і публічних інтерв’ю на головній сцені, у другий і третій день можна буде відвідати щонайменше 9 тематичних потоків: "Розслідування", "Ділова журналістика", "Медіаменеджмент", "Digital-журналістика", "Репортаж", "Сторітелінг", "Медіа і реформи", "Культурна журналістика", "Регіональні медіа" тощо.

V Lviv Media Forum очікує на понад 110 спікерів з 15 країн. Цьогоріч на Медіафорум зареєструвались рекодна кількість учасників – близько 850 осіб. Це одна з найбільших подій у галузі медіа в Центрально-Східній Європі, яка пропонує майданчик обміну знаннями і досвідом усім, кому цікаво відчувати медіатренди і якісно планувати як розбудову своїх медіапроектів, так і власний кар’єрний розвиток.

"Для нас велика честь, коли так багато мудрих людей збирається в одному місці – це круто. В моєму розумінні медіа – це як ядерна зброя, і вона може бути по-різному використана. І я завжди вірю, що цей потенціал буде об’єднуючим у світі, який змінюється. Я бажаю всім сміливості та твердості, ніколи не здаватися, завжди перемагати", – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Одним із нововведень цьогорічного Медіафоруму стане формат public talks. На головній сцені очільник Громадського радіо Андрій Куликов візьме інтерв’ю у генерального директора 1+1 медіа Олександра Ткаченка. Російський журналіст Костянтин Еґґерт поспілкується із австрійською письменницею Сюзанною Шоль. Український медіаексперт Отар Довженко говоритиме з польською репортажисткою Катажиною Квятковською-Москалевич.

Окрім цього, під час Медіафоруму відбудеться низка сайд-івентів: показ фільму "Something Better to Come" польської документалістки Анни Полак, панель про інтеграцію окупованих територій в український медіапростір, презентація онлайн-посібника з медіаграмотності для школярів "МедіаДрайвер", панель про висвітлення прав меншин, "Журналістика даних" від TEXTY.ORG.UA та інші.

Ми задумували цю подію як невелику конференцію для журналістів. І сьогодні, самі того не очікуючи, зібрали в одному місці рекордну кількість учасників та спікерів. Вітаємо всіх на п’ятому Львівському Медіафорумі,

– зазначив Остап Процик, директор Львівського медіафоруму.

Керівник Школи журналістики УКУ Ігор Балинський також назвав символічним те, що минулоріч 5 років від заснування святкувала і Школа журналістики Українського Католицького університету у Львові, яка є постійним співорганізатором Медіафоруму.

V Lviv Media Forum відбувається за підтримки Національного Фонду на підтримку Демократії NED, Фонду Джермана Маршалла (США), Представництва ЄС в Україні, Посольства США в Україні. Генеральний партнер – інвестиційна компанія Dragon Capital.



Ексклюзивний медіапартнер – 24 канал.