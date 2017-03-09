І братолюбіє пошли, – прикордонники створили чуттєве відео до уродин Шевченка

З нагоди дня народження великого українського Кобзаря українські прикордонники записали емоційне відеозвернення.
Ролик опублікувала Державна прикордонна служба на своїй сторінці у Facebook.
На кадрах бійці прикордонного загону читають вірш Тараса Шевченка "Злоначинающих спини".
Злоначинающих спини,
У пута кутії не куй,
В склепи глибокі не муруй.
А доброзиждущим рукам
І покажи, і поможи,
Святую силу ниспошли.
А чистих серцем? Коло їх
Постави ангели свої
І чистоту їх соблюди.
А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.
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