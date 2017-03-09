І братолюбіє пошли, – прикордонники створили чуттєве відео до уродин Шевченка

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Тарас Шевченко в сучасній культурі / Соцмережі

З нагоди дня народження великого українського Кобзаря українські прикордонники записали емоційне відеозвернення. Ролик опублікувала Державна прикордонна служба на своїй сторінці у Facebook. На кадрах бійці прикордонного загону читають вірш Тараса Шевченка "Злоначинающих спини". Злоначинающих спини, У пута кутії не куй, В склепи глибокі не муруй. А доброзиждущим рукам І покажи, і поможи, Святую силу ниспошли. А чистих серцем? Коло їх Постави ангели свої І чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі Єдиномисліє подай І братолюбіє пошли. Читайте також: Київське метро запустило незвичний флешмоб до дня народження Шевченка

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