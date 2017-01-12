"Ідіот" і "моральний виродок", – російські коментатори про українського колегу

Відомі російські коментатори Дмітрій Губернієв і Георгій Чердацев прокоментували нещодавні висловлювання українського коментатора Андрія Столярчука про "бояришнік".

Так, Губернієв назвав його "моральним виродком".

По-перше, моральних виродків обговорювати ми не будемо. Але я хочу сказати про інше. Кількість українських уболівальників, яких я зустрічаю на етапі, кількість автографів, кількість спільних фотографій, кількість добрих слів на адресу каналу "Матч ТВ" і російського мовлення говорить про те, що будь-який пристойний шанувальник біатлону на Україні та в Україні дивиться та слухає телеканал "Матч ТВ ",

– зауважив він у ефірі вищезазначеного російського каналу під час змагань з біатлону.

Також журналіст підкреслив, що упродовж тривалого часу дружить з українською федерацією біатлону та українськими спортсменами, а також всіляко їх підтримує.

Крім того, інший "майстер" коментаторського цеху заявив, що Столярчук – ідіот.

Можу лише сказати, що коментатор – ідіот. Іноді потрібно думати, перш ніж говорити. Завжди краще сім разів відміряти, а потім вже відрізати. У будь-якій громадській роботі повинно бути почуття міри. Нещастя та смерть людей не повинні ставати об'єктом для жартів,

– зазначив Черданцев у коментарі RT.

До слова, росіянин уже не вперше негативно висловлюється щодо України. Зокрема, у 2015 році коментатор розкритикував участь "Дніпра" у фіналі футбольної Ліги Європи.

Днепр в финале это полная и окончательная дискредитация Лиги Европы. Пора закрывать. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 травня 2015 р.

Да вы поймите - ничего не имею против Днепра. Молодцы, что вышли в финал! Но это ненормально когда такая команда выходит в финал Еврокубка. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 15 травня 2015 р.

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Нагадаємо, напередодні відомий український коментатор Андрій Столярчук потролив збірну Росії та всіх росіян, заявивши, що тепер "вони питимуть свій національний алкогольний напій "Глід" лише за "срібло" своєї команди" у змаганнях з біатлону.