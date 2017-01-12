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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

"Ідіот" і "моральний виродок", – російські коментатори про українського колегу

21:02, сьогодні 1516 Читать новость на русском
Російські коментатори слів не добирали
Російські коментатори слів не добирали / Соцмережі

Відомі російські коментатори Дмітрій Губернієв і Георгій Чердацев прокоментували нещодавні висловлювання українського коментатора Андрія Столярчука про "бояришнік".

Так, Губернієв назвав його "моральним виродком".

По-перше, моральних виродків обговорювати ми не будемо. Але я хочу сказати про інше. Кількість українських уболівальників, яких я зустрічаю на етапі, кількість автографів, кількість спільних фотографій, кількість добрих слів на адресу каналу "Матч ТВ" і російського мовлення говорить про те, що будь-який пристойний шанувальник біатлону на Україні та в Україні дивиться та слухає телеканал "Матч ТВ ",
– зауважив він у ефірі вищезазначеного російського каналу під час змагань з біатлону.

Також журналіст підкреслив, що упродовж тривалого часу дружить з українською федерацією біатлону та українськими спортсменами, а також всіляко їх підтримує.

Крім того, інший "майстер" коментаторського цеху заявив, що Столярчук – ідіот.

Можу лише сказати, що коментатор – ідіот. Іноді потрібно думати, перш ніж говорити. Завжди краще сім разів відміряти, а потім вже відрізати. У будь-якій громадській роботі повинно бути почуття міри. Нещастя та смерть людей не повинні ставати об'єктом для жартів,
– зазначив Черданцев у коментарі RT.

До слова, росіянин уже не вперше негативно висловлюється щодо України. Зокрема, у 2015 році коментатор розкритикував участь "Дніпра" у фіналі футбольної Ліги Європи.

Читайте також: Через Росію кращий біатлоніст планети планує масовий бойкот Кубка світу

Нагадаємо, напередодні відомий український коментатор Андрій Столярчук потролив збірну Росії та всіх росіян, заявивши, що тепер "вони питимуть свій національний алкогольний напій "Глід" лише за "срібло" своєї команди" у змаганнях з біатлону.

Теги: Україна Україна-Росія Новини Росії українці Медіа ЗМІ Новини біатлону
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