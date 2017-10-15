Ідіоти живуть у кожній країні, – посол Польщі про сплюндрований мурал

Антипольські написи на стіну з муралом образу Іоанна Павла II нанесли ті, хто незадоволений дружніми відносинами двох країн.

Таку думку висловив посол Польщі в Україні Ян Пєкло, повідомляє "Укрінформ".

"Розслідування триває. Це не перший і не останній раз. Є люди, які незадоволені тим, що відносини Польщі та України дуже гарні", – сказав Пєкло.

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При цьому він додав, що це може бути і російській слід, а може бути, що завгодно.

Ідіоти живуть у кожній країні і в Польщі, і Україні, і Британії, і Франції. Може це якийсь ідіот просто взяв і написав,

– сказав Пєкло.