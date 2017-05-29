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Ігор Циганик: Суркіс не клоун, який піде "під Павелка"

15:37, сьогодні 68
Ігор Циганик
Ігор Циганик / kurs.if.ua

Ведучий програми "Профутбол" на телеканалі "2+2" Ігор Циганик прокоментував інформацію про те, що віце-президент УЄФА Григорій Суркіс може зайняти одну з посад в Федерації футболу України.

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на sport.ua.

"Слабо вірю в ці чутки. Особливою логіки в цьому немає. Григорій Михайлович віце-президент УЄФА, не остання людина в ФІФА. Думаю, що він не та людина, яка піде "під Павелка". Думаю, якщо б він хотів і розраховував повернутися в ФФУ, напевно висунув би свою кандидатуру на посаду президента федерації, яка відповідає його рівню. У нього великий авторитет і, він не клоун, він не буде розмінюватися на щось інше", сказав Циганик.

Теги: Політика ФІФА УЄФА
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