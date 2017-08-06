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Ілон Маск покинув Ембер Хьорд, – ЗМІ

12:20, сьогодні 1731 Читать новость на русском
Ілон Маск покинув Ембер Хьорд, – ЗМІ
Ілон Маск покинув Ембер Хьорд, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

Відомий мільярдер Ілон Маск, який є засновником компаній Tesla, SpaceX та інших, покинув екс-дружину Джонні Деппа після року стосунків.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

46-річний Маск вирішив не продовжувати стосунки з актрисою через її складний характер.

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"Між Амбер та Ілоном усе скінчено, і вона просто вбита цим. Це було його рішення. Він порвав із нею тиждень тому. Він почув певні речі про її поведінку, і вони йому не сподобалися. Вона буває дуже маніпулятивною та егоїстичною" – розповіли інформатори у виданні.

Після розриву стосунків, Ілон Маск полетів до Лос-Анджелеса, а Ембер залишилась в Австралії.

Нагадаємо, що Ілон Маск та Ембер Хьорд часто відпочивали разом. Вперше вони підтвердили офіційні стосунки спільними фото в соцмережах, де вони разом відпочивають. Після цього зіркова пара відпочивала з дітьми Маска в Австралії.

Теги: LifeStyle Ілон Маск Голлівуд
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