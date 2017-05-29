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Ілон Маск презентував нову інноваційну розробку

23:17, сьогодні 485 Читать новость на русском
Мікроавтобус для підземних тунелів
Мікроавтобус для підземних тунелів / autoevolution.com

Компанія Ілона Маска представила прототип нового підземного мікроавтобуса.

Про це повідомляє Autoevolution.

Зазначається, що такий громадський транспорт зможе їздити як вулицями, так і спеціальними підземними тунелями під ними.

Мікроавтобус призначений для людей, які не мають особистого транспорту.

Спочатку проект підземного тунелю створили для спеціальних платформ, завдання яких перевозити автомобілі. Тепер жеThe Boring Company вирішила зробити акцент на пасажирах громадського транспорту, які зможуть вільно пересуватися підземними тунелями, уникаючи заторів на дорогах.

Раніше Маск презентував саму багаторівневу тунельну систему.

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Теги: Розробки Ілон Маск LifeStyle
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