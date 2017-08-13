Ілон Маск та Ембер Хьорд разом зробили офіційну заяву щодо їхніх стосунків

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Про це вони розповіли для People.

Відразу після чуток про їхнє розлучення, Ілон Маск це підтвердив, написавши коментар під однією з останніх фотографій Ембер Хьорд в Instagram. Він пояснив, що причиною їхнього розриву стала постійна важка робота та відстань.

На наступний день екс-кохана Ілона Маска, Ембер Хьорд, опублікувала символічне фото, на якому зображені слова "Give love" ("давати кохання"), де повідомила, що вони з Ілоном досі залишились небайдужими одне до одного і як і раніше є дуже близькими.

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Проте цього разу вони вирішили зробити офіційну спільну заяву для преси. Зіркова пара вирішила переконати весь світ, що їхній розрив після року стосунків був мирним та дружнім.

"Прочитавши нещодавні статті про наші стосунки, ми би хотіли висловитися самі. Відстань для наших стосунків виявилася надто тяжкою, бо ми не могли багато часу проводити разом. У всіх стосунків, звісно ж, є підйоми та падіння. Люди час від часу розсилають спекуляції, які, насправді, не мають ніяких підстав так говорити без нашого відома, припускаючи, що в них є кращі інтереси в цьому. Інколи це справді працює, але це здається дещо дивним…

Однак ми хотіли б заявити, що ми дуже поважаємо одне одного, і було би тривожно, якщо в когось би склалось враження, що ми думали по-іншому", – заявили 31-річна Амбер та 46-річний Ілон.



Ілон Маск та Ембер Хьорд

У підсумку екс-закохані зазначили, що багато хто дивиться на їхні стосунки через збільшуване скло.

На завершення, варто врахувати, що коли йдеться про відносини відомих людей, усі події перебільшуються і драматизуються, хочеться того цим людям або ні (а нам однозначно не хочеться). Насправді ж це просто звичайні стосунки, на які всі дивляться через гігантське збільшувальне скло,

– підсумували Хьорд та Маск.

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