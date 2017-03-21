Імпорт вугілля з-за меж Європи створює дві проблеми, – експерт

У тому, що Україна може купувати вугілля у Сполучених Штатів Америки, Австралії чи Південної Африки немає нічого нереального. Однак імпорт з-за меж Європи створить низку проблем фінансового та логістичного характеру.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив екс-прес-секретар НАК "Нафтогаз України" Валентин Землянський, експерт з питань енергетики.

На йому думку, найбільша проблема – це фінансова сторона, адже українським енергетикам, а потім й українським споживачам це вартуватиме набагато дорожче, ніж вугілля, яке йшло з Донбасу.

Скоріш за все, ціна буде приблизно 3 000 гривень за тонну проти 1 700 гривень, що ми мали. Безумовно, в подальшому це позначиться на тарифах,

– відзначив Землянський.

Друга проблема, за його словами – це перевантаженість портів. У нормальному режимі, пояснює експерт, українські ТЕС мають споживати приблизно 800 тисяч тонн вугілля на місяць, а порти можуть перевантажити близько 4 тисяч тонн вугілля. Цю різниці потрібно буде покривати суто за рахунок обмеження потужностей українських теплових електростанцій, наголосив Землянський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що Україна може купувати вугілля у Сполучених Штатів Америки, Австралії чи Південної Африки.

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