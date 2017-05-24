Ім'я Павла Шеремета з’явиться на Меморіалі журналістам у Вашингтоні

Ім'я журналіста Павла Шеремета, який трагічно загинув у власній автівці у 2016 році, впишуть у Меморіал журналістам у Музеї новин у Вашингтоні.

Про це повідомляється на сайті музею.

Ім’я Шеремета з’явиться там разом із іменами ще 13 журналістів світу, які загинули в 2016 році. Його вкажуть у меморіалы як журналіста "Української правди" і "Радио Вести".

Після церемонії 5 червня у меморіалі вже значитимуться імена 2 285 журналістів, які загинули з 1837 року.

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У цьому списку вказаний і співзасновник "Української правди" Георгій Гонгадзе, обезголовлене тіло якого знайшли у Київській області після зникнення 16 вересня 2000 року.

Нагадаємо, відомого журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під машину, в якій він їздив на роботу. Автомобіль вибухнув у центрі Києва близько 8 ранку, Шеремет помер у кареті швидкої допомоги.