Інавгурація Трампа: голлівудські актори вийшли на протести

Популярні голлівудські актори вийшли на протестну акцію в Нью-Йорку напередодні інавгурації новообраного Президента США Дональда Трампа.

На акцію протесту під назвою "Ми виступаємо єдиним Нью-Йорком" вийшла співачка Шер, Наталі Мерчант, Марк Руффало, Алек Болдуін, Роберт де Ніро, Саллі Філд, Розі Перес, Маріса Томей,, Джуліана Мур, Синтія Ніксон, Майкл Мур, мер Нью-Йорка та багато інших.

Протести відбуваються і в інших містах США, зокрема і в Вашингтоні. Повідомляють, що у столиці відбулися зіткнення між поліцією і противниками Трампа, які прийшли на акцію протесту.

В той же час Дональд Трамп з дружиною приймають участь у перед інавгураційних заходах.

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