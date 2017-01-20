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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Інавгурація Трампа: голлівудські актори вийшли на протести

05:42, сьогодні 391 Читать новость на русском

Популярні голлівудські актори вийшли на протестну акцію в Нью-Йорку напередодні інавгурації новообраного Президента США Дональда Трампа.

На акцію протесту під назвою "Ми виступаємо єдиним Нью-Йорком" вийшла співачка Шер, Наталі Мерчант, Марк Руффало, Алек Болдуін, Роберт де Ніро, Саллі Філд, Розі Перес, Маріса Томей,, Джуліана Мур, Синтія Ніксон, Майкл Мур, мер Нью-Йорка та багато інших.

Протести відбуваються і в інших містах США, зокрема і в Вашингтоні. Повідомляють, що у столиці відбулися зіткнення між поліцією і противниками Трампа, які прийшли на акцію протесту.

В той же час Дональд Трамп з дружиною приймають участь у перед інавгураційних заходах.

Читайте також: Спрогнозували, хто замінить Трампа у випадку його вбивства на інавгурації

Теги: Політика Фотоновини США Вибори у США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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