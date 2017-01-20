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Інавгурація Трампа: стали відомі космічні ціни на квитки

17:27, сьогодні 826 Читать новость на русском
Дональд Трамп з дружиною Меланією
Дональд Трамп з дружиною Меланією / Getty Images

Комплекти квитків на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа обійшлися відвідувачам від 25 тисяч до 1 мільйона доларів.

Про це свідчить інформація, опублікована президентським інавгураційним комітетом.

Такі суми грошей в документі фігурують у вигляді "пожертвувань" на інавгурацію. Зокрема, пропонуються комплекти квитків вартістю 1 мільйон доларів, 500 тисяч, 250 тисяч, 100 тисяч і 25 тисяч. Сума пожертви залежить від кількості квитків і рангу заходів.

Відтак, за 1 мільйон пропонується ексклюзивний доступ на інавгураційні заходи. Цей пакет включає 8 квитків на вечерю при свічках з президентом США Дональдом Трампом, його дружиною Меланією, віце-президентом Майком Пенсі та його дружиною.

Окрім того, до найдорожчого пакету входить по 8 квитків на сніданок з нинішньою і колишньою першими леді США, на урочистий прийом, концерт з феєрверками, церемонію присяги, інавгураційний парад і бал. Також у пакет входять 4 квитки на вечерю з віце-президентом і сніданок з представниками американського уряду та парламенту.

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Найбюджетніший варіант – пакет за 25 тисяч доларів – за них можна купити набір квитків для двох людей. Цей пакет включає в себе урочистий прийом, церемонію присяги, концерт з феєрверками, парад та інавгураційний бал.

Теги: Дональд Трамп США Політика
Джерело: 24 Канал
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