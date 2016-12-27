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Independent назвало найяскравіші поразки російської армії за всю історію

17:38, сьогодні 2026 Читать новость на русском
Російська армія
Російська армія / euromag

Військове вторгнення на територію України та участь Росії в бомбардувальних кампаніях над сирійським містом Алеппо – лише два приклади того, як РФ хизується своєю військовою потужністю. Проте історія російської армії відзначена декількома істотними невдачами, а не тільки успіхами.

Про це пише британське видання Independent, пропонуючи свій список деяких із найбільш амбітних військових проектів Росії, що обернулися видовищними провалами.

8. 2015 рік, репетиція Параду Перемоги в Москві. Танк Т-14 "Армата" зламався, і його везли на буксирі.

7. 1990-і роки. Під час першої чеченської війни 1994-1996 років радянський танк T-80, взятий на озброєння в 1976 році, визнано непридатним для ведення бойових дій в міських умовах через те, що при влучанні в броню у бік танку в його автоматичній системі заряджання вибухали боєприпаси.

6. 1914 рік. Триколісний танк "Цар" не пройшов випробування тому, що через прорахунки в розподілі ваги його заднє колесо часто застрягало.

5. Протикорабельна ракета класу "повітря-земля" "Веселка Х-22" під час військових навчань помилково потрапила на територію Казахстану, "на превелике збентеження російського міністра оборони Сергія Іванова", йдеться у публікації.

4. Лютий 2000 року. Єдиний політ багатофункціонального винищувача МіГ 1.44, розробка якого почалася в 1980-х роках. За деякими даними, інженери виявили в цьому прототипі механічні проблеми. У 2013 році його віддали в ангар льотно-дослідницького інституту ім. Громова, його подальша доля невідома.

3. Листопад 2016 року. Два російські літаки зазнали аварії при спробі посадки на авіаносець "Адмірал Кузнєцов", що знаходиться біля узбережжя Сирії. У 2009 році на борту цього судна через коротке замикання сталася пожежа. Через місяць при спробі заправити його біля узбережжя Ірландії стався великий розлив пального.

2. 17 лютого 2004 року. У присутності президента Володимира Путіна на підводному човні "Архангельськ" через технічні неполадки не відбувся запуск ракет Р-29РМУ2 "Синява" з ядерних підводних човнів "Новомосковськ" і "Карелія". Путін наказав міністру оборони провести термінову ревізію програми.

1. 2013 рік. "Приголомшені відпочивальники на російському узбережжі Балтики зіткнулися з гігантським військово-морським судном на повітряній подушці, що пливло прямо на них. Прес-секретар російського ВМФ сказав, що пляж повинні були очистити для навчань", говориться у статті.

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Теги: Політика Новини Росії Володимир Путін
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