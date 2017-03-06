Інфаркт Насірова, втомлений міст та казус на Оскарі: головне за тиждень

Як Надія Савченко "козячими стежками" ходила в ОРДЛО, чому суддя-хабарник Микола Чаус здався поліції і коли Крим став 51-м штатом США – про ці та інші події тижня, що минає (27 лютого – 5 березня) читайте в огляді сайту 24 Каналу.

Шоу тижня

У лікарні "Феофанія" НАБУ вручило підозру непритомному главі ДФС Роману Насірову за розтрату 2 мільярдів гривень. Після цього Насірова відвезли до реанімації з нібито інфарктом, який врешті не підтвердився.

За два дні суд не спромігся обрати Насірову запобіжний захід. Засідання продовжиться завтра, якщо фіскал не втече: сьогодні опівночі спливає термін дозволеного тримання його під вартою.

Вот случись это все на несколько дней раньше и Насиров мог бы Оскара получить. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 2 марта 2017 г.

Цитата тижня

У Києві обвалилася частина Шулявського шляхопроводу. За словами мера Віталія Кличка, міст не було визнано аварійним, він просто "втомився від часу".

Користувачі соціальних мереж відгукнулися на цю заяву численними коментарями і фотожабами.

А міський герой Олень Рудольф спробував відремонтувати міст подорожником і скотчем. Цього ж дня рух було відновлено. Збіг?

Подія тижня

Вибух метану на шахті "Степова" на Львівщині забрав життя 8 гірників, ще 23 отримали травми. Попередньо це сталося через недотримання правил безпеки.

За деякими версіями, шахта була недофінансована та працювала у посиленому режимі через нестачу вугілля, що спричинено блокадою ОРДЛО.

Уряд виплатить сім’ям загиблих по 500 тисяч гривень компенсації. 3 березня в країні було оголошено траур.

Знайда тижня

Суддя-втікач Микола Чаус знайшовся у Молдові – він сам прийшов до поліції зізнаватися, що незаконно перетнув кордон. Його арештували на 15 діб.

Минулого року в Києві Чауса спіймали на хабарі у 150 тисяч доларів, частину з яких він закопав на городі у трилітровій банці. Тоді він втік з країни, користуючись суддівським імунітетом, а тепер йому загрожує 12 років в’язниці у разі екстрадиції.

Коли побачив що судья Чаус закручує в банки pic.twitter.com/C6B9yFKs0w — Вася Барабаненко (@baraban040867) 10 августа 2016 г.

Казус тижня

Церемонія вручення Оскару завершилася нечуваним конфузом. Спочатку кращим фільмом став "Ла Ла Ленд". Та коли команда вже вийшла на сцену, а режисер виголосив промову, з’ясувалося, що сталася помилка: ведучі переплутали конверти, і кращим фільмом є не "Ла Ла Ленд", а "Місячне сяйво".

Однак мюзикл все одно став фаворитом за кількістю номінацій – 14.

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/i846CnSDAi — The Academy (@TheAcademy) 27 февраля 2017 г.

Бійка тижня

У Київраді нардеп-"свободівець" Юрій Левченко заявив, що після обвалу Шулявського шляхопроводу мер Віталій Кличко має подати у відставку, інакше прийде громада і винесе його з кабінету вперед ногами.

Між депутатами від БПП і "Свободи" виникла суперечка, один із "солідарівців" виплеснув на "свободівця" склянку води і зав’язалася бійка. Мер депутатів заспокоїв і запросив на ринг, щоб дати їм кілька уроків.

Таємниця тижня

У Порошенка визнали, що він двічі спілкувався телефоном із Путіним під час загострення в Авдіївці: намагався домовитися про припинення вогню та про визволення Олега Сенцова і Романа Сущенка.

Журналістів про це не повідомили, бо розмови не дали результату. Натомість, за версією Росії, розмов було чотири, і про Авдіївку там не йшлося.

Дата тижня

26 лютого 2014 року під Верховною Радою Криму відбулися масові сутички між сепаратистами та противниками російської окупації.

У заворушеннях звинуватили кримських татар: двоє вже отримали умовні терміни, над шістьома уже третій рік поспіль продовжується суд. Серед них – заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз.

Чутки тижня

Голова Нацбанку остаточно збирається у відставку, стверджують джерела кількох авторитетних видань. Мовляв, Порошенко вже шукає їй заміну.

У Нацбанку відставку заперечують, сама Гонтарєва цього не виключає, а ЗМІ вже сватають на її місце очільника "Приватбанку" Олександра Шлапака, екс-прем’єра Арсенія Яценюка та навіть третього президента Віктора Ющенка.

Скандал тижня

Після візиту Надії Савченко в "ДНР" бойовики заявили, що теж хочуть провідати "своїх" полонених у Києві.

Тим часом Савченко розповіла, що потрапила в ОРДЛО не через пункт пропуску, а "козячими стежками". СБУ нардепа досі не допитала, а от керівнику Центру звільнення полонених Володимиру Рубану, який побував у "ДНР" разом із Савченко, їздити туди надалі заборонила.

Почекун тижня

Рада Євросоюзу затвердила механізм призупинення безвізового режиму і призначила його розгляд для України на 5 квітня. Це дало змогу скласти детальний календарний графік процедури прийняття.

Згідно з ним, українці зможуть їздити в Європу без віз 10-12 червня.

Абсурд тижня

Нардеп Андрій Артеменко, який минулого тижня запропонував здати Крим в оренду Росії на сто років, заявив, що Крим насправді належить не Україні чи Росії, а США.

За його словами, у 1954 році Росія передала Крим Україні для того, щоб він не дістався Штатам, які мали право відібрати півострів у СРСР як компенсацію за невиплачені 50 мільйонів доларів кредиту. Історики із такої заяви Артеменка поглузували.