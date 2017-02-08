Інформатора терористів спіймали на Донбасі

Співробітникам Служби безпеки України вдалося викрити одного з інформаторів бойовиків так званої "ДНР", що діяв у Бахмутському районі Донеччини.

Як повідомляє спецслужба на своєму офіційному сайті, зловмисник у районі Світлодарської дуги збирав дані про чисельність українських підрозділів, місця їх дислокації та переміщення бойової техніки.

Потім цю інформацію він передавав терористам, а вони свою чергою її використовували для обстрілів українських військових та цивільних громадян.

Наразі тривають слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, напередодні в одному із громадських закладів Краматорська СБУ виявила приховані мікрофони та відеокамери.