Інформаторську мережу бойовиків виявили на Луганщині

Співробітники Служби безпеки України у місті Щастя на Луганщині припинили діяльність інформаторської мережі терористичної організації "ЛНР".

Правоохоронці затримали місцевого мешканця, який протягом 2015-2017 років за завданням кураторів збирав та передавав терористам дані про переміщення колон з військовою технікою, місця дислокації, види озброєння підрозділів сил антитерористичної операції.

Зібрані інформатором відомості використовувались бойовиками для обстрілів українських військових формувань на лінії розмежування,

– зазначили правоохоронці.

Співробітники спецслужби встановили особи решти учасників інформаторської мережі, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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