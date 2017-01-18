Інформатору WikiLeaks скоротили термін ув'язнення

Інформатор WikiLeaks Челсі Меннінг, яка раніше буде солдатом Бредлі Меннінгом, вийде на волю вже в травні цього року.
Про це повідомляє ABC.
Барак Обама в останні дні свого президентства зробив яскравий крок, скоротивши термін ув'язнення Меннінг.
Челсі, жінка-трансгендер, яка була солдатом Бредлі Меннінгом, вийде на волю вже 17 травня 2017 року.
Нагадаємо, що Челсі – на момент винесення вироку ще Бредлі – у 2013 році отримала 35 років в'язниці за передачу понад 700 тис. секретних документів сайту WikiLeaks, а нещодавно оголошувала голодування, бо, за словами жінки, влада відмовила їй у лікуванні розладу гендерної ідентичності.
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