Інформатору WikiLeaks скоротили термін ув'язнення

Інформатор WikiLeaks Челсі Меннінг, яка раніше буде солдатом Бредлі Меннінгом, вийде на волю вже в травні цього року.

Про це повідомляє ABC. Барак Обама в останні дні свого президентства зробив яскравий крок, скоротивши термін ув'язнення Меннінг. Челсі, жінка-трансгендер, яка була солдатом Бредлі Меннінгом, вийде на волю вже 17 травня 2017 року. BREAKING: Pres. Obama commutes vast majority of Chelsea Manning's 35-year sentence, White House says; sentence to end May 17, 2017. pic.twitter.com/zYzkzninKO — ABC News (@ABC) 17 січня 2017 р. Нагадаємо, що Челсі – на момент винесення вироку ще Бредлі – у 2013 році отримала 35 років в'язниці за передачу понад 700 тис. секретних документів сайту WikiLeaks, а нещодавно оголошувала голодування, бо, за словами жінки, влада відмовила їй у лікуванні розладу гендерної ідентичності.

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