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Інформація про затримання українця в Криму підтвердилася: з'явилися деталі

10:01, сьогодні 1282 Читать новость на русском
В Криму затримали украънця
В Криму затримали украънця / Getty Images

Держприкордонслужба підтвердила, що російські прикордонники затримали українця на адмінкордоні з окупованим Кримом.

За їхніми даними, 43-річний житель Херсонщини начебто намагався потрапити на окупований півострів, змінивши прізвище. Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє "Крим.Реалії".

Раніше окупаційна влада заборонила чоловіку в'їзд до Криму до 2019 року. Зараз українець перебуває під вартою.

Якщо його провину доведуть – йому загрожує штраф або навіть позбавлення волі до чотирьох років.

Нагадаємо, 10 січня Росія сповістила, що на адміністративній межі з окупованим Кримом співробітники ФСБ затримали українця, який намагався потрапити на територію півострова.

Теги: Україна Україна-Росія Держприкордонслужба Новини Криму українці Анексія Криму
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